'Eindhoven was en is creatief genoeg om woningtekort op te lossen'

EINDHOVEN - Volkshuisvesting als permanente uitdaging, zo heet deel 8 in de serie 150 jaar leven in Eindhoven . Het werd vrijdagmiddag bij boekhandel Van Piere gepresenteerd.

,,Als de geschiedenis van de volkshuisvesting in Eindhoven íets leert voor de nabije toekomst dan is het wel dat de stad heel veerkrachtig is. En altijd in staat is creatieve nieuwe woonconcepten te bedenken om de woningtekorten op te lossen. Zoals de eerste sociale woningbouw uit het begin van de vorige eeuw, maar ook zoals nu de tiny houses: kleine appartementen, bijvoorbeeld in voormalige kantoorpanden."

Dat is de conclusie die Jos Smeets, hoofddocent vastgoedmanagement aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e, trekt uit zijn studie voor de serie van Uitgeverij Optima. 150 jaar leven in Eindhoven is te koop bij boekhandel Van Piere aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven.

Eindhoven Vooruit

De eerste sociale huurwoningen zijn gebouwd door een de Vereeniging Eindhoven Vooruit, een collectief van ondernemers. Maar Smeets plaatste er bij zijn presentatie bij Van Piere wel meteen een opmerking bij: het waren er maar 18, in de toenmalige Wilhelminalaan (nu Weverstraat) in Woensel, in 1903. De activiteiten van de fabrikanten werden overgenomen door woningbouwvereniging Volkshuisvesting toen de Woningwet die nieuwigheid mogelijk maakte. ,,Sint Trudo was de eerste corporatie. Althans de eerste die ook echt woningen bouwde", vertelt Smeets. Maar ook hier geldt: veel stelde dat nog niet voor. Philips bouwde toen al wel de eerste woningen van Philipsdorp in Strijp.

Volledig scherm Jos Smeets, hoofddocent aan faculteit Bouwkunde van de TU/e, met het door hem geschreven deel 8 van 150 jaar leven in Eindhoven, over volkshuisvesting. © Michel Theeuwen

Grootschalige woningbouw werd eigenlijk pas mogelijk na 1920, vertelt Smeets. De fusie tussen Eindhoven en de randgemeenten zorgde ervoor dat er plaats was voor grote bouwprojecten. Smeets trekt hier een parallel met de situatie in de jaren 90. ,,Toen wilde Eindhoven de randgemeenten inlijven omdat het ruimtegebrek had. Toen dat niet door ging, richtte de stad zich op transformatie van kantoren en binnenstedelijke hoogbouw. Een goede keuze lijkt mij."

Volledig scherm De eerste woningen van woningbouwvereniging Volkshuisvesting aan de Hemelrijken in Woensel, Eindhoven. © EIB eindhoveninbeeld.nl

Wel moesten zowel Philips als de woningcorporaties regelmatig opboksen tegen de gemeente Eindhoven die vond dat de lokale overheid meer in de pap te brokkelen moest hebben. ,,Maar de eerste woningen die het Gemeentelijk Woningbedrijf bouwde, aan de Edisonstraat, waren geen goed voorbeeld. De kwaliteit was echt te laag."

Volledig scherm Woningen die ondernemers bouwden voor hun personeel aan de Luciferstraat (nu Deken van Somerenstraat) in Eindhoven. Snel hierna werden ze gesloopt. © EIB eindhoveninbeeld.nl

Ook na 150 jaar bouwen, is er weer een woningtekort, constateert Smeets. ,,Dat komt natuurlijk vooral door de bevolkingsgroei, met name door immigratie, onder meer van kenniswerkers. Maar ook door gezinsverdichting. In 1945 had een gemiddeld gezin 5,7 leden, dit jaar minder dan 2. Daarvoor zijn enorm veel woningen nodig. Dat wordt nu opgelost onder meer met kleine woningen."