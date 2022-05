Eindhoven weer gewaarschuwd over privacygevaren: ‘Vier jaar de tijd gehad om orde op zaken te stellen’

De digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom concludeert dat in onderzoek naar de naleving van de privacywet in de tien grootste Nederlandse gemeenten. ,,Het is ontluisterend om te zien dat zelfs een grote gemeente als Eindhoven de privacy van inwoners niet kan garanderen”, zegt onderzoeker Nadia Benaissa. ,,Het stadsbestuur heeft nu vier jaar de tijd gehad om orde op zaken te stellen. Het is extra wrang omdat wij merken dat de gemeente staat te springen om te werken met experimentele innovatie zoals technologische proeftuinen op Stratumseind en wifitracking.”