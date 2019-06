Eindhoven weet niet waarom gebruik jeugdzorg daalt

Het aantal Eindhovense kinderen en jongeren dat tweedelijns jeugdzorg krijgt steeg sinds 2015 veel sterker dan elders. Het afgelopen jaar daalt het juist, tegen de landelijke trend in. Zo nam het aantal Eindhovense kinderen dat van een zorgaanbieder ‘ondersteuning zelfstandig leven’ krijgt af van 3.177 in januari 2018 naar 2.914 in april 2019. Het aantal jongeren dat ‘ondersteuning wonen’ krijgt daalde in dezelfde tijd van 504 naar 426. Is dat omdat minder jongeren zorg nodig hebben? Omdat het beter lukt om hen en hun ouders problemen te laten oplossen op eigen kracht, met hulp van WIJeindhoven of een gewone wijkvoorziening? Of komt het simpelweg omdat ze geen hulp meer krijgen?