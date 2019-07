Eindhoven weigert dienstverlening aan klant met boerka of bivakmuts

Escalatie

Ook de raadsfractie van de LPF heeft vragen gesteld over de kwestie. Die vindt het onverteerbaar als de gemeente de wet niet zou handhaven. Dat doet Eindhoven dus wel, laat de woordvoerder weten. Alleen als de bezoeker meewerkt, kan de afspraak doorgaan. Houdt de klant boerka, bivakmuts of integraalhelm op, dan ‘verlenen we geen diensten en verzoeken we de bezoeker het pand te verlaten'. En verder: ‘Zoals nu ook gebruikelijk is, doet de beveiliging alleen een melding bij de politie als er sprake is van escalatie en/of het niet opvolgen van het verzoek tot het verlaten van het pand.’