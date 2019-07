Eindhoven weigert vergunning voor camping Metalfest op Eikenburg

Van meet af aan bestond weerstand tegen de plannen voor een kampeerterrein met maximaal vijfhonderd plaatsen in de nabijheid van de woningen op Eikenburg. ,,Uiteindelijk is er voor gekozen om het niet daar te doen. Als de omgeving tegen is, moet je dat ook niet willen", zegt Rob van der Donk, woordvoerder van Loud Noise. Dynamo Metalfest duurt voor het eerst in haar vijfjarig bestaan twee dagen lang en vindt plaats in het weekend van 19 en 20 juli.

Alle vertrouwen

Volgens Van der Donk is ook de vergunning voor de nieuwe locatie nog niet rond, maar heeft hij er alle vertrouwen in dat deze wél door de gemeente wordt afgegeven. ,,Het is niet ongebruikelijk bij de organisatie van festivals dat een dergelijke vergunning pas laat afkomt”, zegt hij. ,,En de gemeente, met wie we heel positief samenwerken, doet haar uiterste best voor deze plek, zo hebben we begrepen.”