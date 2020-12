Eindhoven werft stembureauleden onder bijstandsontvangers met cadeaubon als beloning

Video PS­V-speel­ster Kuijpers neemt Barcelona mee in haar rugzak: ‘Gaaf om mee te maken’

15 december De voetbalsters van PSV zijn aangekomen in Barcelona, waar ze woensdag de return in de Champions League spelen tegen de plaatselijke FC. De kans dat de Eindhovense vrouwen in Europa overwinteren is zeer klein na de 1-4 thuisnederlaag van vorige week.