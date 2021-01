Eindhoven wikt en weegt over camera's voor boa's, besluit is dubbeltje op z'n kant

EINDHOVEN - Komt er wel of geen proef met bodycams (camera's) voor boa's in Eindhoven. De gemeenteraad van Eindhoven neemt dinsdag een besluit maar er zijn nog veel twijfels. Die werden ook maandag tijdens een extra vergadering van de raad niet helemaal weggenomen.

‘Waarom stellen we vooraf geen heldere doelen vast, wie krijgt er beschikking over de beelden en is de privacy voldoende gewaarborgd?’ Zomaar enkele vragen die gisteren gesteld werden aan wethouder Joost de Jong. Zijn antwoorden stelden met name PvdA, SP, GroenLinks en D66 maar deels gerust. De verschillende fracties denken nog na over aanpassingen van het raadsvoorstel die ze morgen zullen indienen als de gemeenteraad stemt over de proef voor een jaar.

Pepperspray en wapenstok

Het gaat in Eindhoven al jaren over bodycams voor boa's maar vooralsnog schaart een minderheid van de raad zich achter het huidige voorstel waarbij een deel van de boa's een bodycam krijgt. Onder andere VVD, CDA en LPF zijn voor. ,,We lopen in Eindhoven al hopeloos achter als het gaat om het uitrusten van onze boa's”, vindt Tjerk Langman van LPF. ,,In andere steden lopen ze al rond met pepperspray en een wapenstok. Wij hopen dat er morgen goedkeuring komt voor de bodycam. Een kleine stap om de veiligheid van onze handhavers te waarborgen.”

Op enkele vragen kreeg de kritische raad gisteren wel antwoorden. Dat beelden alleen gedeeld worden met het Openbaar Ministerie en alleen als er aangifte gedaan is. Ook worden beelden maximaal 30 dagen bewaard en wordt het voorstel nog getoetst op privacy door een onafhankelijke partij.

Slecht voorstel

Of het genoeg is, blijft de vraag. ,,Het is gewoon geen goed voorstel”, zo vindt Samir Toub van GroenLinks. ,,De wethouder wil eerst een akkoord en gaat dan pas kijken wat de doelen zijn die we straks gaan gaan evalueren. Dat vinden wij de verkeerde volgorde.”