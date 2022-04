Eindhoven wil 35 daklozen huisvesten op Fuutlaan, centrale locatie voor 24-uurs opvang bij Villapark

Hiermee zou een einde komen aan een jarenlange zoektocht naar een geschikte locatie voor een 24-uurs opvang. Het is de bedoeling dat op termijn andere opvanglocaties, onder meer aan de Visserstraat en de Barrierweg in Oud-Woensel en het sociaal pension aan de Boutenslaan in Gestel gaan sluiten. ,,Maar zover is het nog lang niet", zegt wethouder Renate Richters in een toelichting.