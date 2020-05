Eindhoven wil af van omstreden busdienst Bravoflex

Een steeds groter aantal partijen in de Eindhovense gemeenteraad wil van het busvervoerssysteem BravoFlex af. De kans dat dit busvervoer op afspraak de nek wordt omgedraaid is echter klein. Het Brabantse provinciebestuur, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, houdt hardnekkig vast aan dit tot op heden nauwelijks succesvolle busvervoer.

In het coalitieprogramma van het nieuwe provinciebestuur, dat vrijdag aan de slag gaat, staat namelijk dat Gedeputeerde Staten dat er de komende juist meer Bravo-flexlijnen in Brabant bijkomen. ,,Meer snelle betrouwbare busverbindingen", noemt de coalitie van VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant dat.

Kwartier van tevoren

Met name vervoersgedeputeerde Christophe van der Maat van de VVD heeft zich de afgelopen tijd sterk gemaakt voor deze nog vrije nieuwe, door busvervoerder Hermes uitgevoerde dienst. Bij Bravoflex kunnen reizigers tot een kwartier van tevoren een bus bestellen, die hen dan van de ene naar de andere officiële bushalte vervoerd.

In Eindhoven is dit flexvervoer anderhalf jaar geleden ingevoerd. Maar er maken zo weinig mensen gebruik van dat een ritje daardoor gemiddeld 46 euro aan subsidiegeld kost.

,,We krijgen iets door de strot geduwd waar we niet om gevraagd hebben, waar niemand op zit te wachten en wat we daarom ook niet willen", vat het Eindhovense gemeenteraadslid Henk Jager van de ChristenUnie het standpunt van en een - naar het zich nu laat aanzien - meerderheid in de raad van Eindhoven samen.

Jager schaart zich daarmee in het rijtje van uitgesproken tegenstanders. Dat bestaat inmiddels al uit het CDA en 50Plus. Die willen dat het geld dat nu in Bravoflex word gestopt geïnvesteerd wordt in het verbeteren van het bestaand openbaar vervoer.

Laatste trein

,,Meer bussen in de spits bijvoorbeeld, en in het weekend ook bussen na de laatste trein", zegt CDA-raadslid Remco van Dooren. Een CDA-motie daarover komt behalve in Eindhoven ook in de gemeenten Aalst-Waalre, Veldhoven en mogelijk ook Helmond aan bod.

De Eindhovense VVD-fractie neigt eveneens naar de kant van de tegenstanders. ,,We zijn hier altijd al kritisch over geweest", zegt raadslid Tom Meylink. ,,Deze busdienst is in feite concurrentie voor het reguliere taxi-vervoer. Bovendien is het makkelijker voor Hermes om minder rendabele busdiensten te schrappen als ze daar BravoFlex achter de hand hebben. Dat willen we niet.”