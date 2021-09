Eindhoven wil binnen 20 jaar 19.000 woningen bouwen, maar dan moet het gebied wel beter bereikbaar worden

Auto in vlammen op naast snelweg bij Son en Breugel, inzitten­den niet gewond

28 september SON EN BREUGEL - Op de snelweg A50 bij Son en Breugel is maandagavond een auto uitgebrand. De brand woedde voornamelijk onder de motorkap, de brandweer kon het voertuig niet meer redden. In verband met de bluswerkzaamheden was de afrit vanuit Best naar Eindhoven/Helmond even afgesloten.