Eindhoven wil dolgraag een congrescentrum

EINDHOVEN - Eindhoven wil graag dat er een congrescentrum komt in de stad. Bedrijven die daar interesse in hebben, kunnen zich vanaf nu melden.

In Eindhoven moet binnen een paar jaar een fonkelnieuw congrescentrum staan, waar grootschalige internationale congressen worden gehouden voor en door het regionale bedrijfsleven.

,,De vraag hiernaar bij het regionale bedrijfsleven is enorm, blijkt uit onderzoek”, zegt de wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van Economische Zaken. ,,De noodzaak om een congrescentrum te bouwen is bovendien groot nu het Beursgebouw op slot gaat en de congresfunctie van het Evoluon ongewis is.”

Of zo'n conference centre er ook komt, is nog wel de vraag. ,,Als stadsbestuur willen we heel graag dat het wordt gebouwd. Het zou een zeer waardevolle aanvulling zijn op het vestigingsklimaat in de Brainport-regio. Een aanvulling die goed is voor de economie en goed voor de werkgelegenheid in de regio, ook voor de lager opgeleiden.”

Maar op dit gebied is er volgens het college ‘geen taak weggelegd voor de overheid', zoals Steenbakkers het verwoordt. ,,Ook al willen we graag dat het er komt, we laten realisatie wel aan de markt. Als er bedrijven zijn die in dit gat in de markt willen springen, dan zijn ze van harte welkom. Dan gaan we daar zo goed als het kan aan meewerken”

Startkapitaal

Niet geheel onbelangrijk: er ligt wel een startkapitaal van 10 miljoen euro klaar, geld dat in de met het kabinet gesloten Regiodeal gereserveerd is voor zo'n congrescentrum. Doel van deze investeringsimpuls is het versterken van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Voorwaarde daarbij is wel dat tegenover die subsidie van 10 miljoen euro een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s vanuit het bedrijfsleven staat.

Waar het congrescentrum zou moeten komen, is ook nog ongewis. Wel zijn er een aantal mogelijke plekken in de stad onderzocht, veertien stuks in totaal. Het gaat daarbij onder meer om de Fellenoord, het TU/e-terrein, de Genneper Parken, de High-Tech Campus, Eindhoven Airport en de Brainport Industries Campus. ,,Maar concreet zijn die plekken nog allerminst.”

Waar het congrescentrum landt, hangt ook af van wat voor voorziening het wordt. ,,Gaat het alleen om een grote zaal met zitplaatsen voor een paar duizend man? Of moet er ook een evenementenhal bijkomen waar ruimte is voor presentaties en dergelijke. Voor dat laatste heb je veel meer ruimte nodig dan voor het eerste."