Eindhoven wil hogere torens, ook bij Hema, V&D, kanaal en Heuvel

EINDHOVEN Eindhoven wil verder de hoogte in. De bestaande voorschriften voor hoogbouw in de binnenstad worden nu verruimd. Torens boven de 105 meter worden op meer plaatsen toegestaan.

Dat is allemaal bedoeld om meer woningen te kunnen bouwen. De gemeente zet nu eerst in op een tiental zogenaamde 'focusgebieden’, zoals locaties van (voormalige) V&D, de Hema, de kop van het kanaal en de Heuvel. Dat staat in de hoogbouwvisie die in de maak is. Deze week werd daarvan een presentatie gehouden voor architecten, projectontwikkelaars en andere betrokkenen.

Verdichting van de binnenstad, meer woningen per vierkante kilometer en dus een verdubbeling van het aantal inwoners, maar tegelijkertijd óók vergroening en sociale diversiteit zijn nodig om de ambities van Eindhoven waar te maken. Als de stad internationaal wil meetellen, is dat onontkoombaar, volgens programmaleider ruimtelijke ontwikkeling Jean van Zeeland. Even wat cijfers: Eindhoven wil er over vier jaar 15.000 woningen bij hebben en wil tot 2040 nog eens 25.000 woningen bouwen.

Volledig scherm Schetsen voor het plan voor het V&D-gebouw en daaromheen aan de Rechtestraat in Eindhoven. Winy Maas presenteerde het. © Schetsen voor het plan voor het V&D-gebouw en daaromheen aan de Rechtestraat in Eindhoven. Winy Maas presenteerde het.

In de binnenstad wonen tot nog toe maar zo'n 6000 mensen, veel minder dan andere grote steden, zei Winy Maas, de stedenbouwkundige die supervisor is voor plannen in de binnenstad, bij de presentatie. Hij wil plannen maken 'met respect voor de historische omgeving’. Ook moet de hoogte van de ‘Eindhovense laag’ van ongeveer drie verdiepingen behouden blijven. Torens zouden daar - teruggesprongen- bovenop óf achter kunnen verrijzen als de Brainport-laag. Zoals bijvoorbeeld aan het Stationsplein. Daar zouden woontorens tot 160 meter kunnen verrijzen op het huidige Stadskantoor, de noordwand en het oude Esplanadegebouw, Begijnenhof 35. Op een voorlopige tekening van Maas is overigens het 18 September-monument verplaatst naar het gebied bij de Stadhuistoren. Daken wil Maas bovendien toegankelijk maken en vergroenen, net als de begane grond.

Ook voor het V&D-gebouw, de Hema en de Heuvel worden plannen voorbereid voor torens als opbouw. Daar moeten dan ook kleine doorgaande straatjes komen die het gebied beter toegankelijk en levendiger moeten maken. Het gaat in alle gevallen om plannen waarbij meerdere eigenaren betrokken zijn waarmee één plan wordt uitgewerkt. Voor de kop van het Eindhovensch Kanaal, de hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat (plan De Nieuw Eindhoven), fabrieksgebouw Schellens (Vestdijk-Bleekweg), het binnenterrein van de Demer en het Wilhelminaplein zijn ook plannen in de maak.

Volledig scherm Beeld van mogelijke bebouwing op Stadhuisplein in Eindhoven © Winy Maas

Lichthoven

Verder wordt het plan Lichthoven, bij het station en The Student Hotel, omgebouwd tot een gemengd gebied met kantoren én woningen, vertelde bouwmeester Hilde Blank van ontwikkelaar AM. Blank wil de plannen afstemmen op District E (drie nieuwe torens op het Stationsplein) en Edge, het kantoorgebouw dat aan de Stationsweg/Dommel moet komen. ,,We willen er een echt compleet stuk stad van maken. En we willen tempo maken", aldus Blank. VodafoneZiggo gaat 7000 vierkante meter kantoorruimte huren in het eerste kantoor van 11.000 vierkante meter in Lichthoven, dat vanaf 2020 gebouwd wordt tussen station en The Student Hotel.

De presentatie vond plaats tijdens het eerste stadsgesprek met allerlei betrokkenen. Woensdag 9 oktober is er weer zo’n gesprek, dan met wethouder Yasin Torunoglu en gedeputeerde Erik van Merrienboer, om 19.00 uur in zalencentrum Igluu in de Witte Dame.

Volledig scherm Impressie van mogelijke bebouwing Stadhuisplein in Eindhoven. © Winy Maas

Volledig scherm Stand van zaken bij planontwikkeling hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat in Eindhoven. © Diederendirrix/Rehoma/Scherp Ontwerp

Volledig scherm Diverse varianten van een plan voor de Hema aan de Rechtstraat-Jan van Lieshoutstraat (voorgrond) in Eindhoven. In een presentatie van Winy Maas. © En | En Architecten