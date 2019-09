Eindhoven wil klimaatdoel halen, maar kan dat niet zonder TU/e, Den Haag en Brussel

Eindhoven heeft geld en hulp van buitenaf nodig om de afspraak na te komen dat de stikstofuitstoot in het jaar 2030 in de stad met vijfenvijftig procent is terug gedrongen. Veel geld en veel hulp zelfs, zegt de Eindhovense milieuwethouder Rik Thijs van GroenLinks. ,,Op eigen kracht redden we het gewoon niet."

Thijs wil daarom de hulp inschakelen van de TU/e, het regionale bedrijfsleven -’Al die slimme mensen in de high tech van Brainport’ - om op innovatieve manieren de productie van stikstof sneller naar beneden te krijgen. Daarnaast gaat de milieuwethouder de boer op, naar Den Haag en naar Brussel, om subsidies in de wacht te slepen.

Autoluw

,,In 2025 willen we een autoluwe binnenstad hebben. Daarnaast gaan we de komende jaren een aantal Eindhovense woonwijken van het gas afkoppelen en die wijken van warmte voorzien via energie uit biomassa en biogas”, blikt Thijs vooruit. ,,Verder maken we nog meer werk van het plaatsen van zonnepanelen en gaan we bekijken of windmolenparken kunnen aanleggen. Maar dat is allemaal nog lang na niet genoeg.”

Bij elkaar levert dat de komende tien jaar naar schatting een reductie van de stikstofuitstoot van dertig procent op, zo blijkt uit wat de Klimaatbegroting . ,,En dat terwijl de gemeenteraad bepaald heeft dat de uitstoot in 2030 met vijfenvijftig procent moet zijn teruggedrongen, en in 2050 zelfs met vijfennegentig procent. Hoewel ik positief ingesteld ben, is dat inderdaad wel een enorme uitdaging.”

Klimaatakkoord

Dat de stikstofuitstoot fors naar beneden moet is een gevolg van het klimaatakkoord van Parijs en noodzakelijk om de verdere opwarming van de aarde te voorkomen. De komende tijd wil de wethouder gebruiken om met een plan van aanpak te komen.