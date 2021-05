Eindhoven wil niet langer wachten en geeft groen licht voor politiecomplex in Meerhoven, inspraak voor de hele buurt over bereikbaarheid

EINDHOVEN - De beoogde locatie voor een nieuw politiecomplex in Meerhoven is in principe geschikt ondanks zorgen in de buurt, vooral over verkeer- en parkeeroverlast. Tot die conclusie komt wethouder Yasin Torunoglu. En hoewel de inspraak met een delegatie uit de buurt niet optimaal is geweest, is hij niet van plan om een besluit over de komst van de politiediensten daarom nog langer uit te stellen.