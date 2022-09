Eindhoven wil oorlogskas voor corona nog zeker ruim een jaar houden

Ruud van Nistel­rooij heeft genoten van PSV, maar moet nog een dagje vrezen voor het vertrek van Gakpo of Sangaré

Trainer Ruud van Nistelrooij genoot woensdagavond van de partij die PSV tegen FC Volendam in het Philips Stadion op de mat legde (7-1). De coach van de Eindhovenaren kon zo even loskomen van alle transferperikelen rond de ploeg. Het spel van meerdere spelers, waaronder Xavi Simons en Johan Bakayoko, kon hem absoluut bekoren. ,,We hebben veel potentieel in onze ploeg en als je kijkt naar de afronding van sommige goals, dan is dat genieten”, zei de trainer onder meer.

31 augustus