Eindhoven wil opheldering van omstreden Inlichtingenbureau wegens zorgen over privacy van inwoners

Opsporing fraude

Gemeente eindverantwoordelijk

Eindhoven krijgt informatie van het Inlichtingenbureau en is daarom eindverantwoordelijk voor naleving van de privacyregels. Of die door het Inlichtingenbureau worden nageleefd is een raadsel. ,,Opheldering is lastig te krijgen. We moeten weten welke data we binnen halen en welke analyses er op zijn losgelaten. We hebben er geen grip op. We willen simpelweg voorkomen dat de privacy van onze inwoners in de knel komt”, zei PvdA raadslid Arnold Raaijmakers dinsdagavond in een debat. ,,De toeslagenaffaire laat zien waar te weinig aandacht voor privacy toe kan leiden. Het kan ook in Eindhoven mis gaan”, waarschuwde hij.