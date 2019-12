Eindhoven wil overlast vuurwerk in kaart brengen

Of dat gekoppeld zou kunnen worden aan een algeheel verbod, zegt het persbericht van de gemeente er niet bij. Wel roept het gemeentebestuur inwoners op om incidenten met rotjes en siervuurwerk te melden via de BuitenBeter-app of telefonisch via 14040. Daarbij zegt het college van B en W er nadrukkelijk bij dat er niet extra gehandhaafd wordt omdat politie en Stadstoezicht daar géén capaciteit voor hebben. Mocht vuurwerk ernstige schade of letsel veroorzaken, dan kan altijd de politie gebeld worden.

Hoe groot is de overlast en waar?

Wel wil Eindhoven in kaart brengen hoe groot de overlast is en waar die zich vooral voordoet. ‘Dit wordt volgend jaar meegenomen in een plan van aanpak over de jaarwisseling, waarin ook gekeken wordt naar de mogelijkheid van een vernieuwende vuurwerkshow die past bij het innovatieve karakter van Eindhoven', aldus het persbericht. Vuurwerkvrije zones komen er overigens niet, constateert het persbericht. Die zorgen alleen maar voor meer onduidelijkheid en meer overlast.

Op verzoek van de gemeenteraad is eerder dit jaar een onderzoek uitgevoerd onder 4200 Eindhovenaren naar vuurwerk met oud en nieuw. Voornaamste conclusie was dat zes op de tien Eindhovenaren (62 procent) voorstander is van een centrale vuurwerkshow in de stad. Voor ruim de helft (55 procent) van de Eindhovenaren mag dat gecombineerd worden met een vuurwerkverbod voor particulieren. Een kwart (26%) steekt zelf vuurwerk af, dit zijn vooral jongeren. Bijna de helft van de Eindhovenaren (47%) zei vuurwerkoverlast te ervaren met oud en nieuw.