Eindhoven wil prioriteiten stellen, ambtenaren verzuipen in het werk door corona

Zo moeten er volgens het college prioriteiten worden gesteld zodat de focus kan liggen op de gevolgen van de coronacrisis. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de inzet voor een aantal nog te bepalen dossiers tijdelijk af te schalen. Ook wil het college langer de tijd krijgen om raadsvragen te beantwoorden en moet er meer ruimte komen tussen vergaderingen van de raad. De termijn voor de beantwoording van raadsvragen wil het college oprekken van vier naar zes weken en tussen de meningsvormende- en raadsvergadering moet een week langer de tijd zitten. Tot slot vraagt het college de raad of het aantal A-avonden, bijeenkomsten waarbij de raad in gesprek gaat met Eindhovenaren, beperkt kan worden.

Begrip én vragen

Het verzoek kan op begrip rekenen bij Hafid Bouteibi. De fractievoorzitter van PvdA vraagt zich wel af of de voorgedragen maatregelen de beste zijn. Wat betreft de beantwoording van raadsvragen is de voorgestelde oprekking van de termijn wel erg ruim. Je wil het ijzer smeden als het heet is en na zes weken is de urgentie vaak wel verdwenen. Tegelijkertijd is het ook aan de raadsleden om kritisch te kijken welke vragen ze stellen.

Volgens het college heeft corona een grote impact op tal van gemeentelijke organisaties. Om in te spelen op actuele ontwikkelingen en te anticiperen op volgende fases van de crisis en daarna. Bijvoorbeeld de (financiële) gevolgen voor de horeca, evenementen, sportverenigingen, de culturele sector, maatschappelijke voorzieningen en handhaving. Ook de oplopende werkloosheid en mogelijke gevolgen voor armoede en schulden nu de crisis steeds langer duurt vragen om aandacht, aldus het college. Daar bovenop komt nog het uitwerken van de maatregelen van het Rijk en de Veiligheidsregio, inclusief alle benodigde afstemming.

Zoveelste voorbeeld slecht beleid

Vorige week is afgesproken dat er binnenkort een overleg volgt met de fractievoorzitters. De verwachting is dat in november meer duidelijkheid komt over welke dossiers minder prioriteit kunnen krijgen.

Rudy Reker (LPF) noemt de voorgestelde maatregelen grote onzin. De fractievoorzitter ligt al enige tijd op ramkoers met burgemeester John Jorritsma en vindt het voorstel een zoveelste voorbeeld van slecht beleid. ,,Je kunt het werk wel vooruit schuiven maar vroeg of laat moet je het toch oppakken. Als het druk is moeten we allemaal gewoon een beetje harder werken.” Volgens Robin Verleisdonk van D66 is het niet zo simpel. ,,Ik heb er best begrip voor dat er keuzes gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat we als stad stil komen te staan. Ook tijdens deze crisis.”