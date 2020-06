Eindhoven wil raad voor digitaal ethisch advies

Een onafhankelijke adviesraad moet het Eindhovense stadsbestuur gaan bijstaan in ethische zaken op digitaal gebied. De raad moet het gemeentebestuur straks gevraagd en ongevraagd gaan adviseren over digitale ethiek.

Dat kondigt de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van economie en Brainport aan. Het gaat daarbij om zaken waarbij keuzes gemaakt worden over hoe het gemeentebestuur omgaat met digitale data.

Grenzen

,,De steeds verdergaande digitalisering zorgt telkens voor nieuwe vraagstukken op het gebied van privacy en veiligheid", zegt de wethouder. ,,Wat is wel aanvaardbaar als het gaat om de opslag van de data van onze burgers bijvoorbeeld, en wat niet. Waar liggen de grenzen als het gaat om het waarborgen van de privacy en de veiligheid van de Eindhovenaren. Daar hebben we best al wel ideeën en afspraken over. Maar die willen we verder uitwerken. En daar willen we graag deskundig advies bij.”

Twee sprekende voorbeelden heeft de CDA-wethouder paraat als het gaat om de dagelijkse praktijk waarvoor dat advies bijvoorbeeld nodig is. ,,We hebben onder meer de digitale deurbel in deze stad. Dat is goed voor de veiligheid, met name van alleenstaande ouderen, want die mensen kunnen zien wie er aanbelt. Maar je kunt er ook mee zien wat er allemaal aan de overkant van de straat gebeurt, ook ‘s nachts. Je kunt zien wie er weggaat of thuiskomt en hoe laat. Dat gaat eigenlijk veel te ver, en daarmee schiet deze bel zijn doel voorbij. Hoe moeten we dat oplossen is dan de vraag.”

Smartphone

Een tweede voorbeeld. ,,We hebben in deze stad een app voor op je smartphone waarmee je als fietser op een aantal trajecten snel groen licht krijgt. Ideaal voor mensen met een smartphone. Maar hoe zit dat met mensen zonder smartphone? Doen we die mensen niet tekort? Of bevoordelen we die ander mensen niet te veel? Het zijn allemaal vragen waar zo'n commissie antwoorden op moet zien te formuleren.”

Voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn hoe de adviesraad precies gaat werken, wat de spelregels zijn en wie er lid worden van die ethische commissie. Steenbakkers heeft al enkele kandidaat-leden op het oog, maar wil nog niet zeggen om wie het gaat. ,,Dat komt te zijner tijd wel.”

Gemeenteraad