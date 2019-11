Eindhoven wil shishalounge van advocaat tijdelijk sluiten na beschieting

EINDHOVEN - Shishalounge Lâle in de Kruisstraat in Eindhoven moet van burgemeester John Jorritsma vier weken dicht vanwege een beschieting in augustus. Een ruit van de shishalounge raakte op 22 augustus beschadigd. Geruchten dat het ging om een beschieting werden toen niet bevestigd.

Shishalounge Lâle is eigendom van de Eindhovense advocaat Burhan Kaya (33). Kaya ontkende in augustus al dat er was geschoten en hij heeft daar nog steeds geen aanwijzingen voor. ,,Ik heb geen kogelgat gezien.’’

Hoe de ruit wel beschadigd raakte, weet de eigenaar niet. Kaya denkt dat een steen de oorzaak is geweest.

Boos

De advocaat is boos op de politie die volgens hem in een rapportage concludeert dat er is geschoten en dat de aanslag op hem was gericht. ,,Ik kreeg dat te lezen maar mij hebben ze nooit gesproken of bescherming aangeboden.’’

Volgens hem meet de politie met twee maten in een tijd waarin twee andere Nederlandse advocaten slachtoffer werden van een moordaanslag.

Kaya is sinds 2015 eigenaar van het pand. In augustus was de advocaat weliswaar op papier de exploitant maar de zaak was verpacht, zegt hij. Omdat de toenmalige uitbater afspraken niet naleefde, heeft hij de exploitatie van de shishalounge in september weer overgenomen.

Wie het eventueel op hem gemunt heeft, weet hij niet. ,,Het kan een ex-cliënt zijn of een concurrent’’, speculeert hij hardop.

Steekpartij

Kaya gaat niet uit van een verband met de steekpartij op zijn kantoor begin dit jaar. Een boze ex-cliënt stak de advocaat neer met een schaar. De verdachte werd gearresteerd en is aangeklaagd voor poging doodslag.

De advocaat is zelf ook niet onomstreden. De rechter veroordeelde hem in mei tot een werkstraf vanwege bedreiging en mishandeling van zijn echtgenote en geweld tegen familie van zijn minnares.

Strategie

Omdat er volgens hem niet is geschoten heeft Kaya een kort geding aangespannen tegen het besluit van de burgemeester om de shishalounge te sluiten. Volgens Kaya past de sluiting in de strategie van de burgemeester om succesvolle buitenlandse ondernemers in de Kruisstraat het leven zuur te maken of de nek om te draaien.