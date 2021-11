Eindhoven wil skateverbod in Piazza en bij Catharinakerk: ‘We zijn skateboarders liever kwijt dan rijk’

Voor skaters zijn het winkelcentrum en het plein geliefde plekken, maar ze veroorzaken er overlast en schade, staat in een voorstel aan de gemeenteraad. De vraag om het skateverbod komt vooral door structurele overlast in de Piazza, dat van oudsher een trekpleister is. In het afgelopen anderhalf jaar is daar volgens de gemeente circa dertig keer overlast geconstateerd. Er ontstaat bovendien schade aan ramen door skaters die er tegenaan botsen of skateboards die rondvliegen.