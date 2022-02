Eindhoven wil snel 500 tijdelijke woningen bouwen en misschien nog wel meer: stad onderzoekt 14 locaties

Chatrok, Saytro, Jacq. Roels: familie Chatrou ziet de meest vreemde verbaste­rin­gen van haar naam

HELMOND - Toegegeven, het is niet de meest gebruikelijk achternaam. Maar om Chatrou nou te verhaspelen tot Shotra, Natroy of Chatoroe dat is wel heel erg. Paul en Mieke Chatrou uit Helmond zagen op afschriften, post en brieven een heel scala aan bijzondere varianten voorbij komen.

10 februari