Eindhoven wil sporten stimuleren met sportakkoord

Het Eindhovense stadsbestuur staat op het punt om een Lokaal Sportakkoord te sluiten met tal van verenigingen en instanties in de stad. Doel daarvan is om het sporten onder Eindhovenaren te bevorderen. Het gaat daarbij niet om vrijblijvende pogingen maar om een structurele aanpak.

Zo wordt er bijvoorbeeld een lokale sportformateur aangesteld, die de komende maanden de sportstimuleringsplannen verder moet gaan uitwerken. Aanstaande maandag wordt de aftrap daarvoor gegeven, met een bijeenkomst voor alle betrokken partijen. In juni moet er een concreet Eindhovens sportakkoord liggen, dat ondertekend wordt tijdens Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) Beachvolleybal, dat dan in Eindhoven plaats vindt.

War er precies in het Eindhovense sportakkoord komt te staan ligt nog open, zegt een woordvoerder van de Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA). ,,Daar gaan we het de komende maanden juist nog over hebben. De bijeenkomst maandag is bedoeld om een eerste inventarisatie te maken van de plannen en ideeën die er al zijn of leven."