Eindhoven wil streep zetten door schulden slachtoffers toeslagenaffaire maar is afhankelijk van Belastingdienst

Aantal gedupeer­den toeslagen­af­fai­re in Eindhoven stijgt tot 300

1 maart EINDHOVEN - Het totaal aantal gedupeerden van de toeslagenaffaire in Eindhoven is gestegen naar ongeveer driehonderd ouders en daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Wethouder Renate Richters heeft dat bekendgemaakt over de gegevens die de gemeente sinds kort kan krijgen van de Belastingdienst om hulp te bieden aan ouders die in de problemen zitten.