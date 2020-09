Eindhoven wil vooral bouwen voor groepen in de knel

EINDHOVEN - Natuurlijk geldt ook in Eindhoven de komende jaren het motto ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Maar dan wel in eerste instantie voor groepen woningzoekenden die in de knel zitten omdat ze op de woningmarkt niet voor een betaalbare woning in aanmerking komen.

,,Want de vrije marktwerking op de woningmarkt heeft veel slachtoffers gemaakt, en kent maar weinig winnaars.” Daarom wil wethouder Yasin Torunoglu alles op alles zetten om sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen te laten bouwen. Zo moet 30 procent van de 3000 nieuwbouwwoningen die jaarlijks in Eindhoven gebouwd moeten worden, in de sociale sector zitten. Om woningcorporaties meer armslag te geven, wil wethouder Torunoglu in Den Haag pleiten voor het omzetten van de verhuurdersheffing - een extra belasting voor de sociale verhuurders - in een investeringsregeling. Zaak is het ook om met de corporaties naar bouwlocaties te zoeken, aldus de wethouder.

Volledig scherm Minister Kajsa Ollongren en wethouder Yasin Torunoglu brachten een bezoek aan de wijk Limbeek in Eindhoven na het tekenen van de Woondeal 2019. © Michel Theeuwen

Maar er zijn ook andere woningzoekenden op de overspannen Eindhovense woningmarkt die niet aan de bak komen. Torunoglu constateert zelfs dat er een tweedeling is: zij die al hun wensen kunnen vervullen omdat ze zelf geld hebben en zij die geen kans hebben op een woning.

Prijzen gaan sky high

,,Omdat de huren en koopprijzen sky high gaan, omdat de wachttijden bij corporaties lang zijn. In die groep zitten de jongeren, de starters, de gezinnen met middeninkomens bijvoorbeeld, spoedzoekers zoals gescheiden mensen, arbeidsmigranten en studenten die gaan werken, maar ook senioren die aan de wijk gebonden zijn. Ouderen willen wel doorstromen maar er zijn geen betaalbare huizen beschikbaar in hun buurt. En dat is ook een deel van de oplossing, want voor elke oudere die doorschuift kunnen verschillende huishoudens ook een stap maken. En dan komt daar nog bij dat een aantrekkelijke stad als Eindhoven veel mensen aantrekt. Voor al die doelgroepen moeten we zoeken naar oplossingen", aldus Torunoglu.

Die overigens ook ruimte maakt voor de beter gevulde portemonnee. 15 procent van de woningbouw zou bestemd moeten zijn voor koopwoningen boven de 345.000 euro. Voor duurder huurwoningen boven de 1000 euro maakt hij geen plaats. ,,Die wil niemand hebben. Dat zie je ook aan de huurprijzen die minder hard stijgen.”

Volledig scherm Woningbouw op het Marconiplein in Eindhoven. © Michel Theeuwen

De gemeente wil daarbij meer de regie nemen, aldus de wethouder. Een woningbouwregisseur moet meesturen bij projecten, in bestemmingsplannen wil Eindhoven opnemen voor welke doelgroepen en prijzen wordt gebouwd, met ontwikkelaars worden afspraken gemaakt over woningprijzen en een zelfbewoningsplicht voor de kopers, en er zou een bouwfonds moeten komen dat gevuld wordt door ontwikkelaars die bijvoorbeeld alleen dure woningen bouwen. Daaruit zouden projecten met veel betaalbare huizen meegefinancierd kunnen worden.

Volledig scherm Emmasingelkwadrant in Eindhoven, met de toren Onyx, het voormalige Philips Lighting en gebouw Gagel, allemaal aan de Mathildelaan. © Michel Theeuwen

Volledig scherm Eindhoven Yasin Torunoglu © Fotopersburo van de Meulenhof BV Met de woningbouwcorporaties wil Torunoglu verder gaan op de vertrouwde voet: afspraken maken om de productie op te voeren, zodat voldaan kan worden aan de groeiende vraag. Daarom kiest hij voor 30 procent sociale woningbouw. Ook middeldure huur tussen de 730 en 950 euro per maand is een belangrijke categorie, aldus de wethouder. Ook daar gaan de corporaties Trudo en Wooninc. een rol spelen. 20 procent van alle nieuwbouw moet in die categorie vallen. Koopwoningen tot 250.000 euro vormen volgens Torunoglu de moeilijkste sectie. ,,De bouwkosten zijn gestegen, grond is schaars en de ontwikkeling is ingewikkeld. Een mogelijkheid is om het Slimmer Kopen-systeem van Trudo ook toe te passen voor grotere woningen. Als anderen daarbij aansluiten levert dat toch al gauw honderden woningen per jaar op.”

Ook de zelfbewoningsplicht moet hier iets doen: minimaal drie jaar moet de koper in een huis gaan wonen. Dat voorkomt dat particuliere beleggers woningen opkopen. ,,Maar dat kunnen we als lokale overheid alleen voor de nieuwbouw regelen, voor de bestaande woningen kunnen we dat niet zelf invullen, daar hebben we het rijk voor nodig. We houden dan ook een pleidooi bij de minister om ons dat instrument te geven.”

Volledig scherm Nieuwbouw in Vredeoord met het voormalige hoofdkantoor van Philips Benelux aan de Boschdijk in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Torunoglu benadrukt ook nu weer dat het niet alleen om bouwen in de binnenstad gaat, waar tot 2030 zo'n 5000 woningen gepland zijn. Ook binnen en buiten de Ring zijn er projecten in voorbereiding. Op de rol staan respectievelijk 6500 en 6000 woningen. ,,Ook voor gezinnen. Die willen we echt niet de stad uit jagen door te wijzen op de bouwplannen van de buurgemeenten. Maar voor de echte grote uitbreidingswijk heeft Eindhoven simpelweg geen ruimte meer, al wordt er in de wijken nog genoeg gebouwd voor gezinnen. En we moeten in de binnenstad ook bouwen voor gezinnen. Maar dan moeten we wel zorgen dat er scholen zijn, dat er parken en speelplekken zijn.”

De genoemde getallen van in totaal 17.500 komen niet overeen met bijvoorbeeld Woondeal-cijfers (ambitie en prognose: 25.000 tot 2030) en de aantallen uit de Ontwikkelvisie Centrum (wat is er mogelijk?: 21.000 tot 2040). ,,Dit zijn de plannen die daadwerkelijk op de rol staan”, aldus de wethouder.