Eindhoven wil voortaan van tevoren een inspraakplan van projectontwikkelaars

EINDHOVEN - Projectontwikkelaars in Eindhoven moeten voortaan van tevoren een inspraakplan inleveren bij de gemeente. Wethouder Yasin Torunoglu wil zo stimuleren dat belanghebbenden, zoals buurtbewoners, beter gehoord worden. Bij het verlenen van de vergunning wordt beoordeeld of het plan ook uitgevoerd is.

Want 'samen met belanghebbenden en inwoners bouwen we aan onze stad. Wij hechten waarde aan een goed samenspraakproces met de omgeving', zo laat wethouder Torunoglu weten op vragen van deze krant over studentenhuisvesting aan de Strijpsestraat en bouwplannen in zijn algemeenheid. Bewoners daar vonden dat ze niet goed gehoord werden door de ontwikkelaar en deden een beroep op de gemeente en Torunoglu persoonlijk.

Torunoglu schrijft in zijn reactie dat de verantwoordelijkheid voor het organiseren van samenspraak bij de ontwikkelaars ligt. Maar: ‘Wanneer er géén gesprek is tussen de omgeving en initiatiefnemers of dat dit traject escaleert, dan grijpen we in. (...) Ook in dit geval hebben wij met de ontwikkelaar contact opgenomen om dit signaal te bespreken.’

Lees door onder de foto

Volledig scherm Eindhoven ED2020-7420 Wethouder Yasin Torunoglu bij busstation Neckerspoel © Bert Jansen/DCI Media

Initiatiefnemer PM+Van Abbe heeft inmiddels gezegd dat al sinds juni vorig jaar gesproken wordt met de directe omwonenden van het terrein Auto’s Van der Wiel aan de Strijpsestraat. De rest van de straat is echter pas onlangs voor het eerst gehoord. Reinier van Abbe zegt dat hij bereid is tot een ‘dialoog’. Ook wil hij eventueel het plan nog aanpassen.

Maar Torunoglu gaat in zijn antwoord nog een stapje verder. Bij de eerste bespreking over een initiatief zal voortaan behalve bijvoorbeeld een groenplan en mobliliteitsplan (parkeren, deelauto's, en dergelijk) ook een participatieplan gevraagd worden. Bij het verlenen van de vergunning velt de gemeente ook een oordeel over de communicatie door de ontwikkelaar, de mening van de belanghebbenden en wat ermee gedaan is door de initiatiefnemer. Dat past ook in de Omgevingswet die in 2022 ingaat, als de Eerste Kamer daar binnenkort mee instemt.

‘Tegenstellking kunnen ook na inspraak blijven bestaan’

Overigens merkt wethouder Torunoglu wel nog op dat tegenstellingen altijd kunnen blijven bestaan in de inspraak, ondanks alle overleg. Adviezen van bijvoorbeeld de buurt kunnen ook onderbouwd afgewezen worden.

En de bestuurder benadrukt dat voor nieuwbouw van studentenwoningen niet de 30 meterregel uit de vergunningregels voor kamerverhuur in bestaande panden geldt. De gemeente weegt bij nieuwbouw de leefbaarheid in de buurt mee bij de vergunningverlening. De totale huisvestingssituatie van studenten komt binnenkort aan de orde in het convenant dat de gemeente, onderwijsinstellingen en verhuurder Woonbedrijf/Vestide sluiten, aldus Torunoglu.