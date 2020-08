Eindhoven wil zelf miljoenen investeren in warmtenetten

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven wil miljoenen euro's gaan investeren in de aanleg van warmtenetten, in de oude wijken van de stad. Dat mag niet overgelaten worden aan commerciële partijen, vindt het college van B en W. Betaalbare aansluitingen gaan boven het maken van winst.

Anders dreigt het gevaar dat niet-rendabele aansluitingen moeilijker gerealiseerd kunnen worden. Eindhoven wil bijvoorbeeld het eigen netwerk in Meerhoven uitbreiden naar de buurt 't Ven in Strijp die als proefwijk geldt voor aardgasvrij maken van bestaande woningen. Ook voor de Generalenbuurt in Woensel en bedrijventerrein Park Forum bij Eindhoven Airport zou de gemeente zelf de buizen in de grond willen leggen. In nieuwbouwprojecten kan dat waarschijnlijk wel overgelaten worden aan de projectontwikkelaar en warmteleveranciers als Ennatuurlijk, schrijft het college van B en W in een notitie voor de gemeenteraad.

Volledig scherm Op de voorgrond de biomassacentrale van Ennatuurlijk op Strijp-T in Eindhoven; daarachter met de schoorstenen de voormalige energiecentrale van Philips die nu in gebruik is als kantoorgebouw. © Michel Theeuwen

Per buurt of wijk wordt gekeken naar de beste oplossing. Zo zouden woningen in Woensel-Zuidwest (Woensel West en Limbeek) op het particuliere netwerk van Ennatuurlijk aangesloten kunnen worden; dat ligt vlakbij op Strijp-S.

Naast warmtepompen voor individuele woningen en complexen en all electric-oplossingen, is het voorzien van warmte via collectieve voorzieningen een belangrijke oplossing voor het vervangen van gasgestookte installaties. In Eindhoven kunnen warmtenetten op termijn een oplossing voor 10 tot 50 procent van alle woningen bieden, schrijven B en W.

Volledig scherm De biomassacentrale van Ennatuurlijk op Strijp-T in Eindhoven. © Michel Theeuwen

De warmte komt nu nog van twee biomassacentrales, een in Meerhoven en een op Strijp-T. Hoe dat in de toekomst gaat, is nog onduidelijk. Ook het college van Eindhoven vindt het stoken van houtsnippers in die centrales geen duurzame oplossing. Andere bronnen (zoals restwarmte van de industrie) zijn in de stad niet of nauwelijks aanwezig. Wel wordt nog onderzocht of warmte uit het grondwater (via Brabant Water) of uit rioolwater (via de zuivering van waterschap De Dommel) gebruikt kan worden.

Om dat warm water bij de consument te krijgen moet een netwerk aangelegd worden. Dat is zeker in het begin duur. Om ervoor te zorgen dat alle bewoners en bedrijven in daarvoor aangewezen gebieden een betaalbare aansluiting kunnen krijgen, wil het Rijk een grotere vinger in de pap voor de gemeente. De gemeente Eindhoven gaat daarin mee en wil straks ook investeren in de benodigde buizensystemen. Daarvan kunnen dan warmteleveranciers als Ennatuurlijk gebruik maken.

Volledig scherm Rechts de biomassacentrale van Ennatuurlijk op Strijp-T in Eindhoven; daarnaast met de schoorstenen de voormalige energiecentrale van Philips die nu in gebruik is als kantoorgebouw. © Michel Theeuwen

Er moet op de gemeentelijke netten ook concurrentie mogelijk zijn, net als nu bij stroom en gas. De netwerken daarvan zijn in handen van beheerders met aandelen in handen van openbare organen. Zo zou het op termijn ook voor de warmtenetten kunnen gaan gelden. Maar het college van Eindhoven houdt ook de mogelijkheid open dat de warmtenetten later alsnog overgedragen worden aan commerciële partijen.

Het gaat om enorme investeringen, maar daarover gaat de notitie van de gemeente nog niet. Dat komt later. Eerst moet de gemeenteraad de uitgangspunten vast stellen. Die worden dan uitgewerkt en pas later, als er meer duidelijkheid is over de toekomstige warmtevoorziening, volgen daadwerkelijk de investeringsbeslissingen.