Eindhoven wordt overspoeld door groene deelscooters

video Eindho­venaar (19) gewond aan arm bij steekpar­tij in Helmond, politie neemt scooter in beslag

24 september HELMOND - Een 19-jarige man uit Eindhoven is woensdagavond rond 19.15 uur in zijn onderarm gestoken in Helmond. Twee mannen zijn er vandoor gegaan. Mogelijk ging het om een beroving waarbij is gestoken. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nagekeken, maar de verwondingen vallen mee.