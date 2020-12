Eindhoven worstelt met armslag door coronawet

De Eindhovense politiek heeft die richting dinsdagavond bepaald in een eerste bespreking van de nieuwe coronawet die gemeenten iets meer armslag gaat bieden om af te wijken van landelijke regels. De nieuwe coronawet ging gisteren in.

Grote dilemma's

Tot dusver was er voor de gemeenteraad geen of weinig invloed op de aanpak van de coronacrisis. Vooral op het terrein van evenementen, groepen en publieke ruimten krijgt de gemeente kans om ontheffingen te verlenen. De Eindhovense politiek is blij dat er meer invloed ontstaat maar worstelt ook met de grote dilemma's.

Onder andere volgens de VVD blijft volksgezondheid topprioriteit. ,,Maar laten we kijken waar ruimte mogelijk is en compromissen zoeken’’, zei fractievoorzitter Joost de Jong die vroeg om hele specifieke regels. GroenLinks benadrukte dat gezondheid niet alleen medisch maar ook psychisch is. ,,In de afweging gaat het om het bredere begrip’’, zei fractievoorzitter Saskia Lammers.

Mensen begrijpen het niet meer

PvdA’er Hafid Bouteibi denkt dat een lokale benadering waardevol is als aan inwoners duidelijk kan worden gemaakt wie de besluiten neemt. ,,Je voelt dat mensen het niet meer kunnen opbrengen. De mensen begrijpen het niet meer. Als we het transparanter en democratischer maken dan zijn mensen bereid om maatregelen te accepteren’’, denkt hij.

Partijen waarschuwden wel voor grote verschillen tussen gemeenten en regio’s, ook om ongewenst reisgedrag te voorkomen. ,,Volg zoveel mogelijk de landelijke lijn’’, aldus VVD'er Jeroen Dasbach. Als slecht voorbeeld noemde hij de kermissen waar in de zomer wisselend wel of geen toestemming voor werd gegeven. De drastische beslissing van burgemeester John Jorritsma om de winkels eerder te sluiten toen het rondom Black Friday te druk werd in de binnenstad, noemde hij als een goed voorbeeld van lokaal maatwerk.

Niet lukraak bekeuren

Voor keihard optreden tegen (kleine) overtredingen is geen draagvlak in Eindhoven. ,,Slinger niet lukraak mensen op de bon’’, zei Dasbach. ,,Met meer regels is er meer kans op afwijkend gedrag. In deze onwerkelijke en onwerkbare situatie moeten we handhavers niet de opdracht geven om keihard te zijn. Constant bekeuren beïnvloedt het draagvlak. De relatie met onze inwoners moeten we niet op het spel zetten’’, aldus Bouteibi.

Met het oog op de aanstaande jaarwisseling denkt de gemeenteraad er vergelijkbaar over. Als er al capaciteit is om het vuurwerkverbod én de coronaregels te handhaven dat moet dat gebeuren bij grote excessen en op kwetsbare plekken.