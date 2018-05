Eindhoven zakt naar 3 in Misdaadmeter, Helmond terug in top 20

ZuidZorg stoot huishoude­lij­ke hulp af

3:00 VELDHOVEN - De 900 tot 1000 huishoudelijke hulpen van ZuidZorg en hun cliënten in Zuidoost-Brabant gaan over naar een ander bedrijf. De grote regionale zorginstelling ZuidZorg in Veldhoven gaat zich alleen nog richten op langdurige en complexe thuiszorg. Alles wat daar niet onder valt, is geen kerntaak meer en wordt afgestoten.