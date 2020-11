Eindhoven zegt sorry tegen rechtbank en gehandicapte

Meerdere ongelukken op A67 richting Eindhoven door rook van autobrand, weg vrij

2 november EERSEL - Op de A67 richting Eindhoven is maandagmiddag een auto in brand gevlogen. Door de rook die daarna ontstond, zijn er meerdere ongelukken op de weg gebeurd tussen Eersel en Eindhoven. De file is inmiddels opgelost.