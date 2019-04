Eindhoven zet bezuiniging jeugdzorg door

Het college van B en W ziet geen reden voor het uitstellen van de invoering van het nieuwe vergoedingensysteem voor de behandeling en begeleiding van kinderen met bijvoorbeeld autisme, ADHD of psychische trauma's. Dit systeem gaat morgen gewoon in. Vorig jaar voerde Eindhoven ook al lagere tarieven in. En sinds 1 januari gelden 'budgetplafonds', waardoor sommige zorgaanbieders nu al geen nieuwe jongeren of kinderen in zorg mogen nemen.