Eindhoven zet eerste stap naar dagbesteding dichter bij huis

De nieuwe werkwijze is eerder dit jaar aangekondigd en kan gevolgen hebben voor ongeveer 850 volwassen Eindhovenaren die op dit moment met een indicatie gebruik maken van dagbesteding. Cliënten krijgen dagbesteding nu nog vaak op locatie van de aanbieders en worden daar met een busje naartoe vervoerd.

Minder bureaucratie

Door de aandacht te verschuiven naar gesubsidieerde ‘basisdagbesteding’ denkt Eindhoven een dubbelslag te maken. Het laagdrempelige aanbod vindt plaats in de buurt, bijvoorbeeld in wijkcentra. En voor deelname is geen indicatie nodig en dat zorgt voor minder bureaucratie. Een mix van professionals en vrijwilligers begeleidt de cliënten.

Voor zover bekend gaat het om een uniek initiatief. ,,We kennen geen andere steden die het op deze manier doen’’, zegt wethouder Renate Richters (GroenLinks).

Vrijwillig overstappen

Ze benadrukt dat gebruikers niet worden gedwongen om over te stappen. Bestaande indicaties blijven geldig. Als indicaties aflopen, wordt in overleg met de gebruiker gekeken of er een passende plek is in de basisdagbesteding. ,,Er zal zeker geen dwang worden toegepast.’’

De wethouder onderstreept ook dat het niet gaat om een bezuiniging. ,,We besparen niet op het totale budget’’, zegt ze. Voor dagbesteding heeft de gemeente in totaal een pot van circa 11 miljoen euro.

Voor het nieuwe aanbod heeft de gemeente Eindhoven eerder dit jaar een subsidieregeling in het leven geroepen voor een totaalbedrag van 3 miljoen euro. De gemeente kreeg dertig aanvragen voor in totaal 5,8 miljoen euro. Twaalf organisaties zijn geselecteerd en maandag geïnformeerd.

Leerjaar

Zo gaat Archipel in wijkcentra in Gestel en Woensel dagbesteding bieden aan ouderen die steeds langer thuis blijven wonen. De GGzE gaat activiteiten aanbieden onder andere in acht bestaande huiskamers.

Komend jaar is een ‘leerjaar’, aldus de wethouder. Er is aanbod voor elke doelgroep maar of dit op alle plekken genoeg is moet nog duidelijk worden. Ook is het aanbod in bepaalde buurten nog kleiner dan op andere plekken.

Meer subsidie

Voor 2022 staat mogelijk een grotere stap te wachten als Eindhoven nieuwe contracten gaat afsluiten voor gespecialiseerde dagbesteding. De inkoop van dagbesteding werd door de coronacrisis met een jaar uitgesteld en daardoor zijn de huidige afspraken met een jaar verlengd.

Organisaties die nu buiten de boot vallen, kunnen in 2022 een nieuwe poging wagen. ,,Als het succesvol is, stellen we meer subsidie beschikbaar.’’

