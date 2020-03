Eindhoven zet in op avondrace Formule E

Nieuwe besmettin­gen coronavi­rus in Best, Ge­mert-Ba­kel, Waalre en Eindhoven

15:51 EINDHOVEN - De GGD Brabant-Zuidoost maakt donderdagmiddag bekend dat er in de avond van 4 op 5 maart weer vier nieuwe besmettingen vastgesteld. Het gaat om inwoners van Best, Eindhoven, Gemert-Bakel en Waalre. In totaal zijn er nu 11 besmettingen vastgesteld in deze regio.