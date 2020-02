Eindhoven zet punt achter plan voor enzymenfabriek

De Eindhovense milieuwethouder Rik Thijs (GroenLinks) - tevens voorzitter van het bestuur van Cure - heeft dat donderdagmiddag bekendgemaakt. ,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", zo beargumenteert Thijs dat besluit. ,,Orsted krijgt de techniek die waar we in de enzymenfabriek mee zouden gaan werken maar niet goed aan de praat. Daarom zetten we en nu een punt achter en stappen we over op een plan-B.”