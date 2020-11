Eindhoven zit voorlopig vast aan pasje, digitale stadspas komt er nog niet

Wethouder Stijn Steenbakkers heeft dat gemeld aan de gemeenteraad over de uitkomsten van onderzoek naar de wens van de Eindhovense politiek om de huidige stadspas te vervangen door een app.

Ruim twee jaar geleden werd duidelijk dat de huidige stadspas niet voldoet aan de privacyregels. Om te kunnen voldoen aan de meest recente beveiligingsmaatregelen is het nodig om alle passen die in omloop zijn te vervangen voor het eind van 2020.

In juni besloot de gemeenteraad om de stadspas af te schaffen en is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken van één digitale stadspas in de vorm van een app.

Niet haalbaar

Een app is niet haalbaar, concludeert de gemeente. Alleen de nieuwste generatie mobiele telefoons beschikt over chips die kunnen worden uitgelezen. Oudere toestellen hebben een QR-code nodig en daarvoor is een kostbaar systeem met nieuwe paslezers nodig. Ook is er nog een groep inwoners die geen smartphone heeft, aldus de bezwaren in een opsomming.

Eén stadspas stuit op de bestaande privacyproblemen omdat persoonsgegevens gedeeld worden met afvalverwerker Cure. Een beter beveiligde versie is met 3,75 euro per stuk te duur voor alle 230.000 gebruikers.

En daarom zitten sommige inwoners volgend jaar nog steeds met twee of zelfs drie passen van de gemeente en Cure.

Sportpas doorontwikkelen

Circa 10.000 mensen met een zwemabonnement ontvangen voor het eind van het jaar een nieuwe sportpas. De gemeente wil de sportpas gaan ontwikkelen tot een digitale vitaliteitspas. Die moet inwoners een compleet beeld geven van het totale sportaanbod in Eindhoven en laagdrempelig stimuleren om gezonder te gaan leven.

,,Op korte termijn blijven we met meer passen werken maar dat is natuurlijk niet ons eindstation. We willen toe naar één pas of één app’’, belooft de wethouder in een toelichting. ,,Van de sportpas gaan we een vitaliteitspas maken en die gaan we doorontwikkelen.’’

En anders dan de gemeente slaagt afvalverwerker Cure er niet in om de nieuwe, veilige passen te leveren voor het eind van het jaar. Cure verwacht in het tweede kwartaal van 2021 105.000 nieuwe milieupassen te bezorgen op alle adressen in Eindhoven. Zodra Cure de vervanging heeft afgerond, krijgen inwoners te horen wanneer de huidige stadspas niet meer is te gebruiken en vernietigd kan worden.