Eindhoven zoekt de Kei-Eindhovenaar van 2018

Peter Kentie van Eindhoven365: “We hebben zoveel reacties gekregen op onze eerste Kei Fijne Film dat we besloten hebben ook dit idee met een filmpje te ondersteunen. In de film doen burgemeester John Jorritsma en de Eindhovense acteur Steye van Dam, die de rol van ambtenaar speelt, een oproep om zoveel mogelijk stadgenoten te nomineren”. Vooral de rol van burgemeester Jorritsma is opmerkelijk. Kentie: “Hij is helemaal zichzelf, spontaan en heeft een verbazingwekkend acteertalent. Veel mensen staat verbaasd dat een burgemeester dit zomaar doet. Wij vinden zijn rol geweldig! Het geeft ook aan dat hij midden in de samenleving staat.”

Via nominaties worden uiteindelijk 10 Eindhovenaren uitgeroepen tot Kei-Eindhovenaar 2018. Kentie: “Dat kan bij wijze van spreken iedereen zijn. Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel mensen, die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan. Of zich verdienstelijk hebben gemaakt. Naar díe mensen zijn wij op zoek!”.

De bekendmaking is op donderdag 10 januari, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eindhoven op het Stadhuis. De tien Eindhovenaren ontvangen de speciale vibe-lamp, die is ontwikkelt door de Eindhovense designer Van Berlo. De lamp, zoals te zien in het filmpje, is 3D geprint en geeft echt licht.