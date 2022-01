Eindhoven zoekt junior stadsdichter: ‘Een cadeau voor de jeugd’

EINDHOVEN - Eindhoven is op zoek naar een junior stadsdichter. Jongeren van middelbare schoolleeftijd kunnen zich aanmelden om mee te dingen naar die titel. Plezier in spelen met taal staat voorop.

„Poëzie is ontzettend leuk om te doen”, zegt Iris Penning, stadsdichter van Eindhoven. Ze nam het initiatief voor een zoektocht naar een junior stadsdichter. Daarin werkt ze samen met het Natlab, de Bibliotheek Eindhoven en boekhandel Van Piere.

Penning realiseerde zich dat er op scholen maar weinig aandacht besteed wordt aan poëzie. Onterecht, vindt ze. „Terugkijkend op mijn eigen ontwikkeling zie ik dat poëzie een zinnige en zinvolle bezigheid is om een carrière in te hebben. Zeker nu met die periodes van lockdown. Ik maak ook muziek, maar nu is mijn werk als dichter mijn belangrijkste baan geworden.”

Verkiezing

Ze roept jongeren van twaalf tot achttien jaar op om mee te doen aan de verkiezing van junior stadsdichter van Eindhoven. Op de website van de Eindhovense bibliotheek kunnen ze zich aanmelden, en gedichten op schrift insturen.

Uit de aanmeldingen worden vijf finalisten gekozen door een driekoppige jury. Die bestaat uit Nederlands kampioen poetry slam Monique Hendriks, spoken word coach Carmen Verduyn en presentator Leon van der Zanden. „Om deel te nemen moeten ze in de regio Eindhoven wonen”, aldus Penning. „Ze moeten twee gedichten insturen. Een over Eindhoven zelf, voor het andere gedicht is het onderwerp vrij. Het insturen is op schrift. We willen voorkomen dat het uiterlijk van de inzenders een rol speelt in de beoordeling.”

De vijf finalisten krijgen een workshop van Iris Penning, en een boekenpakket van Van Piere met dichtbundels en een schrijfboekje. In februari volgt de finale. Daarin treden ze op in het Natlab. De winnaar ontvangt tweehonderdvijftig euro, en krijgt coaching van Penning. Hij of zij kan een optreden verzorgen tijdens poëzieavond Onuitgesproken.

Cadeau voor de jeugd

Bovendien wordt het winnende gedicht afgedrukt in deze krant. „De winnaar is junior stadsdichter voor een jaar. Het is een vrije titel. Ontwikkeling is belangrijker dan verplichtingen. Maar het is te verwachten dat de winnaar benaderd wordt om aan allerlei evenementen deel te nemen. Voorop staat dat het leuk moet zijn, een cadeau voor de jeugd van Eindhoven. Het is geen takenpakket.”

Volledig scherm Iris Penning © Willem Wouterse

Spelen met taal

Schrijven is vooral ook een heel plezierige bezigheid, benadrukt Penning. ,,Het is spelen met taal, met klank, met betekenis. Poëzie kan zo vrij zijn als je maar wilt. Je kunt het al als je creatief bent en gevoel voor taal hebt. Het is ook een fijne manier om dingen te verwerken en in woorden te vangen die je meemaakt, die je om je heen ziet. Ik gebruik het zelf om dingen van me af te schrijven. Ik geef er een mooie vorm aan, zodat ik het kan delen met de wereld. Het is geweldig om de resultaten terug te zien in de krant, in een tijdschrift, of om die op een podium voor te dragen.”

De Eindhovense stadsdichter wil graag jongeren motiveren om te schrijven, pen en papier of een tablet te pakken en ermee te beginnen. „Poëzie is vrijer dan proza, dat een afgerond verhaal vertelt met dialogen. In poëzie kun je eindeloos spelen met klanken, met rijm op allerlei plaatsen, met letters die terugkeren, met de opmaak van de tekst. Het leuke is dat het niet één vaste betekenis heeft. De luisteraar of lezer kan er iets heel anders uit halen dan de dichter zelf. In spoken word kun je ook spelen met ritme.”

Penning wil de jongeren vooral meegeven dat ze geen ervaring hoeven te hebben met schrijven. „Zie het als een leuk avontuur. Je hoeft er niet zwaar aan te tillen. Probeer het gewoon eens. Heb plezier in het schrijven. Verras jezelf.”

De sluitingsdatum voor de inzendingen is vrijdag 14 januari. Aanmelden kan via bibliotheekeindhoven.nl/juniorstadsdichter. De finale in het Natlab is op donderdag 17 februari