Eindhoven zoekt naar rem op prijsopdrijving van woningen

Witwasver­dach­ten aangehou­den in Best, Liempde en Son en Breugel: beslag gelegd op woning en manege

17:50 BEST/LIEMPDE/SON EN BREUGEL - Drie mannen (26. 36, 68 jaar) en een vrouw (25) zijn maandagochtend aangehouden op verdenking van witwassen. In Best, Liempde en Son en Breugel werden de woningen van de verdachten doorzocht. Op de woning en een manege in Son en Breugel is beslag gelegd.