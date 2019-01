Eindhovenaar (17) grist telefoon uit handen van vrouw tijdens Marktplaats-deal in Sint-Oedenrode

NAC hoopt deze week Lundqvist van PSV over te nemen

10 januari NAC hoopt deze week Ramon Pascal Lundqvist van PSV over te nemen. De Zweed is in Eindhoven niet meer in beeld bij de A-selectie en PSV is bereid om mee te werken aan een overgang. Dit seizoen kwam hij bij de ploeg van Mark van Bommel nog in actie tijdens het bekertoernooi.