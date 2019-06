Eindhovenaar (18) pleegt drie overvallen op een avond

Het regende overvallen, eind november en december. Op de 28ste november was het helemaal raak. Vier keer op een enkele avond. Geen toeval, zo bleek al snel. Op camerabeelden van tankstation De Haan, de Veldhovense New York Pizza en de AH van winkelcentrum Vaartbroek was een man te zien in dezelfde kleren.

De pizzeria maakte de beelden snel openbaar en er kwam een herkenning op: Mario B. De politie nam het serieus, ging bij hem langs en vond dezelfde kleren. Even ontkende Mario maar al snel gaf hij toe. Hij deed het niet alleen, maar met een vriend, Jason K (18) en twee van diens maten. De link met Jason werd ook snel hard. De jongens kenden elkaar van een jeugdinstelling, ze zaten in het staartje van jeugd-tbs. Een medewerker herinnerde zich ook dat de twee die dagen samen op stap zouden gaan.

Tot verbazing van officier van justitie Wineke Wichern trok hij die verklaring even snel weer in. Zei hij eerst dat Jason het brein achter alles was, nu zou Mario zelf alles hebben bedacht. Jason reed hem in diens auto naar alle doelwitten maar bleef buiten wachten en wist niet wat Mario binnen deed.

Laconiek

Hij vertelde het allemaal vrij laconiek in de rechtszaal, maar een caissière kwam al snel naar voren met een heel ander verhaal. De jonge vrouw werkte bijna tien jaar bij de AH. Het is haar lust en haar leven, ze kent elke klant en is dol op zowel het aanpakken als dat klantencontact. Toen Mario binnenliep wist ze eigenlijk al meteen dat het foute boel was, immers: ze kent iedereen en hem niet.

Door de overval is haar leven een volle slag gedraaid. Ze durft niet meer alleen over straat, schrikt van alles, is bang van mensen. Hoewel ze veel steun kreeg van klanten, heeft ze haar baan toch opgezegd. “Je hebt mij m’n leven ontnomen en dat zal ik je nooit vergeven”, beet ze Jason toe. Gevolgd door de wens dat hij zijn leven zal beteren, dat kan hemzelf ook alleen maar goed doen.

Quote Je hebt mij m’n leven ontnomen en dat zal ik je nooit vergeven Overvallen caissière van de AH