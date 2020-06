Eindhovenaar (19) van bed gelicht: verdacht van twee gewapende overvallen

Het gaat om overvallen op een Domino’s pizza aan het Dirigentplein op 3 oktober en een supermarkt aan de Tongelresestraat op 25 november. Beide keren was de overvaller in het bezit van een groot mes. De recherche ging er al snel vanuit dat er vermoedelijk sprake was van dezelfde dader, zo wordt gemeld. Hij zit vast voor verhoor.

Ruim een maand later was het raak in de Aldi aan de Tongelresestraat. Vlak na openingstijd kwam de overvaller de zaak binnen. Een oudere vrouw, die aanwezig was in de zaak, deed destijds haar verhaal tegenover deze krant. „In het middenpad trok hij een soort bivakmuts over zijn hoofd. En hij had een mes, echt een groot mes. Toen hij dat uit een zelf gemaakte hoes trok, zwaaide hij dat mes vlak langs mij af. Ik ben zo geschrokken‘’, vertelde ze.