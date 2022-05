Eindhovenaar (20) overleden bij aanrijding na verdachte situatie in haven Ridderkerk

Dode na aanrijding met vrachtwa­gen in haven, man (27) uit Heeze kort ervoor aangehou­den

RIDDERKERK/HEEZE - In de haven van Ridderkerk is maandagochtend vroeg iemand aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer is als gevolg daarvan overleden. Korte tijd voor de aanrijding werd een 27-jarige man uit Heeze aangehouden op het terrein. Hij was daar vermoedelijk samen met het slachtoffer en een derde persoon.

23 mei