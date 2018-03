Eindhovenaren (20) racen met 131 km/u door stad: 'We hebben de weg niet onveilig gemaakt'

UPDATEEINDHOVEN - Wat doe je als je net je rijbewijs terugkrijgt, nadat je hem een maand kwijt was door rijden onder invloed van alcohol? Een 20-jarige Eindhovenaar besloot dat het een goed idee was om over de Boschdijk te racen. Hij mocht zijn rijbewijs meteen weer inleveren bij de politie.

Het gebeurde zaterdagnacht, rond 00.00 uur. Politieagenten zagen twee auto's met extreem hoge snelheid over de Boschdijk in Eindhoven razen. Uit een meting bleek dat zij een snelheid van 131 kilometer per uur haalden. Dat gebeurde op het stuk waar een snelheid van 70 kilometer per uur het maximum is.

De politie zette beide voertuigen aan de kant en nam meteen de rijbewijzen van de bestuurders in beslag, twee mannen van 20 jaar oud uit Eindhoven. ,,Onderweg naar Eindhoven was het druk op de weg, dus we namen een andere weg terug", verklaart een van de bijrijders. ,,Het was rustig op de weg, er reden alleen wat taxi's. We hebben het niet heel onveilig gemaakt. Meer auto's reden daar hard door, maar waarschijnlijk niet zo hard als wij."

De agenten controleerden de rijbewijzen en kwamen erachter dat de 20-jarige zijn rijbewijs pas drie dagen daarvoor weer had mogen ophalen. Hij was hem een maand eerder kwijtgeraakt omdat hij betrapt was voor rijden onder invloed van alcohol.