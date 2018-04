Eindhovenaar (21) mishandeld na kampioensfeest PSV: 'Ik ben een paar minuten helemaal kwijt'

Pauw had maandag in de binnenstad van Eindhoven samen met een vriend het kampioenschap van PSV gevierd. Rond 01.00 uur keerden ze huiswaarts, toen ze het op de Mathildelaan aan de stok kregen met een drietal jongens. Pauw: "Wat er precies is gebeurd heb ik van mijn vriend gehoord. Ik ben een aantal minuten helemaal kwijt. Het laatste dat ik me kan herinneren is dat mijn vriend zijn fiets had gepakt en dat we over straat liepen, in een ontzettend goed humeur. Het volgende dat ik me kan herinneren is dat ik aan een agent een doekje vroeg tegen het bloeden."