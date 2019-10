Eindhovenaar (22) opgepakt voor openen kindergraf en diefstal van urnen

In juni was op een begraafplaats in Veldhoven een kindergraf geheel geopend en was er in een ander graf gegraven. De graven leken min of meer willekeurig gekozen doelwitten te zijn. Tijdens het politieonderzoek bleek dat vermoedelijk dezelfde verdachte ook betrokken was bij meerdere vernielingen en diefstallen van urnen eerder dit jaar, onder andere vanaf de urnentuin van crematorium Rijtackers aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Het gaat volgens de politie in totaal om zeker tien zaken. De Eindhovenaar is dinsdag aangehouden. Waar de man is opgepakt, kan een politiewoordvoerder niet melden.