Eindhovenaar (22) sloeg stadsgenoot de schedel in met hockeystick maar hoeft niet de cel in

PSV wil dat El Ghazi of Aston Villa water bij de wijn doet voor slagen van transfer

PSV is al dagen volle bak bezig om Anwar El Ghazi binnen te halen, maar dat is nog steeds niet volledig gelukt. Hoewel de club kan voldoen aan de transfersom die Aston Villa vraagt, rond 2,5 miljoen euro, kan PSV niet het huidige Premier League-salaris van El Ghazi matchen. Zolang daar nog geen oplossing voor is gekomen, kan PSV de 27-jarige oud-Ajacied nog niet definitief verwelkomen.

28 augustus