Eindhovenaar (34) betrapt op rijden zonder rijbewijs

100 jaar Groot-Eindhoven Eindhoven: van ‘rijke stad en arme regio’ naar ‘rijke regio en arme stad’

EINDHOVEN - In 1958 schrijft Eindhoven geschiedenis: de lonen in de industriestad zijn voor het eerst in de historie hoger dan het landelijk gemiddelde. Tijdens die opmars lukt het de omliggende gemeenten om in het wiel van de stad te blijven. In 1974 demarreren de dorpen zelfs. Ze lopen zo ver uit, dat het verschil tussen inkomens in regio en stad inmiddels onoverbrugbaar is geworden.

30 december