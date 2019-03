Eindhovenaar (34) opgepakt voor witwassen van tonnen drugsgeld via bitcoins

Twee overvallen in drie dagen bij Jumbo in Eindhoven: 'We steunen onze medewer­kers volop’

13:58 EINDHOVEN - Bij de Jumbo kunnen ze terugkijken op een onrustige periode. In de afgelopen maanden is de Veghelse supermarktketen ten minste vijf keer overvallen. In Eindhoven waren zelfs twee aparte filialen in dezelfde week het doelwit van een gewapende overvaller. Hoe gaat de Jumbo daar mee om? ,,We doen er alles aan doen om overvallen zoveel mogelijk te voorkomen.”