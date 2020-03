Eindhovenaar (34) twee weken de cel in voor aanranden van zijn nichtje

Het nichtje sliep in juni 2018 samen met een neefje bij de man. De Eindhovenaar ging 's nachts naar de kamer waar het meisje sliep, likte en kuste haar voet en verrichtte vervolgens seksuele handelingen bij zichzelf.

Het meisje ondervindt nog steeds veel last van de herinnering aan het voorval. De man neemt nauwelijks verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Hij zegt zich door alcoholgebruik en stress niet te herinneren wat er die bewuste avond is voorgevallen. De man werkt wel mee aan behandeling en heeft voor zover bekend in de afgelopen twee jaar geen nieuwe misstap gemaakt.